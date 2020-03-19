تيزي وز: ضبط قرابة 25 قنطار من البطاطا مخزنة في أحد محلات بالأربعاء ناث ايراثن

تمكن امن دائرة الأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وز من العثور على 24 قنطار و75كلغ من البطاطا مخزنة في احد محلات الاكل فاست فود بالمدينة.

صاحب المحل حوله إلى مخزن البطاطا قصد بيعها بأسعار خيالية.

العملية جاءت في إطار الحملات التحسيسية والمداهمات التي شنتها قوات الأمن بالتنسيق مع مختلف المصالح الولائية.

وهذا خاصة في المرحلة الراهنة اين يقوم العديد من التجار من تخزين البضاعة و بعد ندرتها وارتفاع سعرها يقومون بانزالها إلى الأسواق.

و في هذا الصدد قامت المصالح الأمنية و الولائية بحجز البضاعة بعد أخذ الإجراءات القانونية المعمولة بها في هذه القضايا.