تيسمسيلت : فائزون بعمرة “طومبولا” يحركون دعوى ضد مسير مركز تجاري بتهمة النصب والإحتيال

أودع شقيقان ينحدران من مدينة تيسمسيلت ومواطن من خميستي شكوى لدى وكيل الجمهورية، ضد مسير مركز تجاري.

يأتي هذا لإستعادة جوازات سفر يحتفظ بها المتهم منذ أواخر سنة 2018، بصفته المتكفل بإقتناء تذاكر نحو المملكة العربية السعودية من أجل أداء العمرة، نظير إنتقاء أسماءهم في فرز “طومبولا” نظمها المركز صيف ذات السنة.

وفي مقابلة لـ “النهار أونلاين” مع أحد الضحايا قال أن حجر المتهم لجوازه منعه من السفر إلى دولة تونس لمرافقة فرد من عائلته سجل مواعيدا متسلسلة لإجراء حصص علاج دون أن يفلح في إصطحابه، مضيفا ان مراوغات مسير المركز حولتهم إلى رهائن تحت مخاوف استغلال جوازاتهم أو ضياعها.

وقال آخر أنه لم يكن ليتوقع نهاية مشاركته في الـ “طومبولا” بهذه التراجيديا، حتى أصبح مجرد التفكير في السفر خارج الوطن مستحيلا ومعلقا بإرادة شخص لايملك اية سلطة سوى أنه تحدى القوانين ولم يكترث للجزاء أو العقاب من إرتكابه للجرائم الموصوفة في نص شكواهم .