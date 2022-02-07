تيسمسيلت: قتيل وجريحان في حادث في إنحراف وإنقلاب سيارة

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في حدود الساعة 19:39 على مستوى الطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بين تيسمسيلت ولرجام. وحسب ذات المصالح الحادث وقع بالقرب من محطة ضح مياه دائرة عماري. وتمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع بيكانتو.

اين خلف الحادث اصابة شخصين ع.ع 24 سنة إصابة في الظهر م.د 31 سنة كسر في رجل اليمنى. وشخص متوفي ع.ق 35 سنة في عين المكان .

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