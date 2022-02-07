تيسمسيلت: قتيل وجريحان في حادث في إنحراف وإنقلاب سيارة
تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في حدود الساعة 19:39 على مستوى الطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بين تيسمسيلت ولرجام. وحسب ذات المصالح الحادث وقع بالقرب من محطة ضح مياه دائرة عماري. وتمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع بيكانتو.
اين خلف الحادث اصابة شخصين ع.ع 24 سنة إصابة في الظهر م.د 31 سنة كسر في رجل اليمنى. وشخص متوفي ع.ق 35 سنة في عين المكان .
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خلف حادث مرور، اليوم الثلاثاء، وفاة سائق في عين المكان بعد إنحراف وإنقلاب سيارة نفعية من نوع رونو 19.
وحسب فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية بني عزيز التي تدخلت بعين المكان، والتي أكدت ان الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 77.
وذلك بالمكان المسمى بوحريق بتراب بلدية بني عزيز شمال شرق سطيف، كما تولت نقل جثة الضحية البالغ من العمر 72سنة إلى المصلحة المعنية بمستشفى ذات البلدية.
وبعد إتمام مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها في ظروف هذا الحادث الأليم.
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توفيت إمراة وإصيب شخصين اخرين بجروح إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06 شمال ادرار.
وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع بالقرب من مفترق الطرق المؤدي لبلدية المطارفة.
وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع اكسنت ما خلف وفاة إمرأة وإصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة.
أين قام اعوان الوحدة الثانوية الحماية المدنية بداءرة تسابيت بالتدخل لاسعاف ونقل المصابين الى المستشفى بالمنطقة.
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تدخلت وحدة الحماية المدنية بتاجنة في الشلف، اليوم الثلاثاء، من أجل حادث مرور خلف وفاة شخص.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث، في انحراف وانقلاب سيارة سياحية.
مخلفا إصابة السائق البالغ من العمر 41 سنة بجروح و كسور عميقة في الرأس، توفي للأسف على إثرها في عين المكان.
وتم تحويل جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية بالشطية.
فيما بقيت أسباب هذا الحادث مجهولة في انتظار التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة.