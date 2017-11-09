أختير “تيفو ألتراس” مولودية الجزائر “فاردي ليوني”، ضمن قائمة أفضل “التيفوهات” في العالم لهذا الأسبوع.

وصنف موقع “لاغرينتا” الفرنسي، تيفو الشناوة ألتراس “فاردي ليون” الذي رفعوه بمناسبة عيد الثورة المجيدة يوم الفاتح نوفمبر الماضي خلال مواجهة بارادو الجمعة الماضي.

ضمن قائمة “توب 10″ في العالم لهذا الأسبوع، وعلق الموقع الفرنسي أن أنصار مولودية الجزائر نادرا ما يجعلونك تشعر بخيبة أمل نظرا للتيفوهات التي يصنعونها وتكون دائما معبرة.

و”تيفو” عيد الثورة المجيدة، يعتبر واحدا من أفضل وأروع ما شوهد في الملاعب العالمية لهذا الأسبوع حسب ذات الموقع.