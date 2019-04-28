ثبوت تعاطي بن يوسف لمواد محضورة أمام دفاع تاجنانت

أثبتت التحاليل التي خضع لها اللاعب السابق لشبيبة القبائل، إلياس بن يوسف، تعاطيه لمواد محظورة خلال مواجهة دفاع تاجنانت.

وكان إلياس بن يوسف، أحد لاعبي شبيبة القبائل اللذين تم اختيارهم للخضوع لفحص المنشطات بعد المواجهة التي جمعت فريقه بدفاع تاجنانت.

ولم يتم تأكيد نوع المواد المحضورة التي تناولها خريج مدرسة بارادو، والتي أثبتها فحص المنشطات، إلا أن اللاعب مهدد بالإيقاف لأربعة مباريات.

يذكر أن إدارة شبيبة القبائل، قد فسخت في وقت سابق عقد لاعبها إلياس بن يوسف، بعد تورطه في قضية “كوكايين”.