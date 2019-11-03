ثلاث جزائريين يزاحمون بونجاح في قائمة هدافي الدوري القطري

الرياضة
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ثلاث جزائريين يزاحمون بونجاح في قائمة هدافي الدوري القطري
بقلم كريم.تيغرمت

يواصل الدولي الجزائري بغداد بونجاح، عروضه القوية، هذا الموسم أيضا، رفقة ناديه السد، ضمن الدوري القطري.

ويتصدر بغداد بونجاح قائمة هدافي الدوري القطر، بعد مرور 9 جولات من الموسم الجاري، برصيده 9 أهداف، سجل منها ثلاثة أهداف عن طريق ضربة جزاء.

ويحتل نادي السد، المركز الرابع في ترتيب البطولة القطرية، بعدما لعب لحد الآن 7 مباريات، ويملك مبارتين متأخرتين.

ويزاحم الثلاثي الجزائري ياسين براهيمي، سفيان هني، وبن يطو، مواطنهم بغداد بونجاح، في ترتيب هدافي الدوري القطري، أين يتواجدون في المركز الثالث، برصيد 6 أهداف لكل منهم.


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