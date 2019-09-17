وزير الاتصال : “الحوار الوطني موضوع جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف”

أثنى وزير الاتصال حسان رابحي، بدور الأسرة الاعلامية في أداء واجبها المهني والوطني لضمان التغطية والمتابعة الاعلامية اللازمة لمستجدات الأحداث الوطنية في هذا الظرف الحساس.

وأكّد حسان رابحي، خلال اشرافه عن تنصيب لجنة التحكيم لجائزة الصحفي المحترف، ان قطاع الاعلام العام والخاص ساهما في التوعية والذهاب عاجلا الى الرئاسيات ديمقراطية تحقيقا للمصلحة العليا للوطن .

و كشف المسؤول الحكومي ، ان الحوار الوطني سيكون موضوع تنافس الصحفيين على جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الخامسة .

وأوضح رابحي، أنّ مهمة أعضاء لجنة التحكيم جائزة الصحفي المحترف، مرصعة بكفاءات وطنية واطارات جامعية ممثلي القطاعات الوزارية ذات علاقة إلى جانب الاعلام الوطني والخاص على حد سواء.

مضيفا أن ، ان مهمة اعضاء اللجنة تكتسي اهمية خاصة بالنظر الى تزامنها مع مرور وطننا بظرف مفصلي يتمثل في ولوج عهد جديد مبني على توقيع قطيعة جذرية مع تجاوزات كادت ان تؤدي بالبلاد الى الفتنة .

واشار وزير الاتصال، ان هذه المنافسة مفتوحة على الصحفيين من مختلف وسائل الاعلام ،

مؤكدا التزام الصحافة الجزائرية، بقضايا الوطن ومواكبتها لواقع الشعب وتطلعاته ، بالنظر للاحترافية المرموق الذي بلغه الصحفيين ومساهمته في رفع سقف التنافس النوعي المعروض .

نتائج العملية المستوردة بكفاءة وخبرة اللجنة ستكون بمثابة محفز اضافي لمواصلة اداء الصحفي المحترف لاسيما ونحن مقبلون على موعد الاستحقاقات .

مضيفا ، ان هذ الموعد لتأسيس الديمقراطة يتطلب تظافر الجهود كافة المواطنين من اجل ضمان حق الاجيال القادمة في الاستقرار الدائم في مختلف المجالات .