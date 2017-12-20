جابو: ” أحترم كل الأندية الجزائرية لكنني لن ألعب إلا للوفاق”

حسم صانع ألعاب وفاق سطيف عبد المومن جابو الجدل حول مستقبله مع فريق عين الفوارة خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ووجه إبن مدينة سطيف رسالة للأندية المهتمة بخدماته عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام قال فيها:

“شكرا لكل رسائلكم أحبائي، أحترم كل الفرق في الجزائر، وأحترم كل الأنصار وأشكركم على التفاعل معي اليوم أعلمكم أنني في الجزائر لن ألعب إلا لوفاق سطيفوأرجو أن تتفهموني ..نحبكم بزاف”

كما أبقى اللاعب الملقب بـ”مموش” الباب مفتوحا حول عودته إلى البطولة التونسية من بوابة النادي الإفريقي قائلا:

“بالنسبة لأنصار النادي الإفريقي سأقولها بكل إختصار.. في تونس الإفريقي أو لا أحد”

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى تقديم رئيس إتحاد العاصمة ربوح حداد لعرض خيالي قدره 900 مليون شهريا من أجل التعاقد مع جابو في الميركاتو.