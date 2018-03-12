جابو “العالمي” الأفضل في السعودية هذا الأسبوع

أختير الهدف الذي سجله الدولي الجزائري، عبد المؤمن جابو في مرمى الإتحاد، كأجمل هدف خلال الجولة الماضية من الدوري السعودي.

وصنفت حصة “صدى الملاعب” الهدف الذي وقع عليها “مموش” الأحسن بصفة منطقية، وهو الذي تلاعب بالمُدافع وحارس المُنافس دُفعة واحدة.

ويُقدم صاحب القدم اليُسرى السحرية مؤخرا عروضا قوية مع ناديه “النصر” جعلته يُحقق الإجماع، بعد إنطلاقة مُتعثرة بسبب خيارات المُدرب.

وتمكن خريج مدرسة وفاق سطيف خلال الجولتين الماضيتين لـ “دوري جميل” من تقديم تمريرة حاسمة وتسجيل هدف، مؤكدا فورمته العالية.