جابو ضمن أساطير الأفارقة المدعوين لحضور حفل قرعة الشان

قام الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، باستدعاء لاعب المنتخب الوطني الأسبق ولاعب وفاق سطيف، عبد المومن جابو، لحضور قرعة الشان.

وحسب بيان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه، أمس الخميس، فإن دعوة لاعب الخضر السابق، عبد المومن جابو ضمن قائمة أساطير إفريقيا لحضور قرعة الشان عشية الغد السبت.

كما تم دعوة كل من اللاعب الليبي السابق محمد نصنوش وحارس المنتخب التونسي السابق،أيمن المثلوثي، وحارس مازيمبي السابق وروبرت كيديابا.

بالإضافة للاعبا المنتخب السوداني السابقين هيثم مصطفى ومحمد طاهر وكذلك الغاني إيمانويل أجيمان بادو.

وأوضح ذات البيان، أن سحب القرعة ستُجرى في دار الأوبرا بأولاد فايت في الجزائر العاصمة، غدأً السبت، على الساعة 19:00.