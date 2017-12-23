تخلف عبد المومن جابو، عن موعده مع إدارة وفاق سطيف صباح اليوم السبت، لتجديد عقده مع فريقه المُنتهي هذا الشهر.

وأقدم جابو على إطفاء هاتفه النقال، حيث لم يتمكن رئيس الوفاق حسان حمّار من الاتصال به لمعرفة أسباب تخلفه عن الحضور.

ويبدو أن اللاعب راوغ الرئيس حمّار، بعدما وعده بالبقاء في النسر السطايفي وعدم الانتقال إلى أي فريق آخر من الفرق التي طلبت خدماته.

فبالإضافة إلى مولودية الجزائر التي تصر على خدمات جابو، تريد إدارة إتحاد العاصمة وبقوة ضمه خلال الميركاتو الشتوي.

ولكن قد يفضل جابو العودة إلى الدوري التونسي، والعمل مع مدربه السابق خير الدين مضوي المنضم حديثا إلى النجم الساحلي.

حيث نقلت تقارير صحفية تونسية، أن مضوي يعمل على إقناع جابو بالانضمام إلى النجم الساحلي