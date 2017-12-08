“جارديم” يُهدد غزال بتسريحه من موناكو !

الرياضة
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“جارديم” يُهدد غزال بتسريحه من موناكو !
بقلم أمير بهلول

يبدو أن الإقصاء في دوري الأبطال، والخسارة المهينة ضد بورتو بخماسية كاملة، جعلت “جارديم” مدرب موناكو يطالب بمغادرة بعض اللاعبين من أجل اكتساب الخبرة.

وقال “جارديم” لصحيفة ليكيب الفرنسية: “كونغولو، ندورام، ميتي، غزال مطالبون بالعمل أكثر، أعتقد أن البعض لم يتأقلم بنسبة 100%”.

وأضاف: “في بداية الموسم كنا نؤمن أن اللاعبين الجدد يمكنهم التطور في الفريق وبسرعة كبيرة”.

في حين طلب من الإدارة تقليص الفريق وتسريح أو إعارة بعض اللاعبين

فقال: “يجب على البعض أن يلعب في فريق آخر، ليس من السهل أن تدرب فريقا بـ 25 لاعب”.

وأضاف: “عوض البحث عن لاعبين جدد أفضل تقليص الفريق والعمل بـ 20 لاعب على الأكثر”.

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