يبدو أن الإقصاء في دوري الأبطال، والخسارة المهينة ضد بورتو بخماسية كاملة، جعلت “جارديم” مدرب موناكو يطالب بمغادرة بعض اللاعبين من أجل اكتساب الخبرة.

وقال “جارديم” لصحيفة ليكيب الفرنسية: “كونغولو، ندورام، ميتي، غزال مطالبون بالعمل أكثر، أعتقد أن البعض لم يتأقلم بنسبة 100%”.

وأضاف: “في بداية الموسم كنا نؤمن أن اللاعبين الجدد يمكنهم التطور في الفريق وبسرعة كبيرة”.

في حين طلب من الإدارة تقليص الفريق وتسريح أو إعارة بعض اللاعبين

فقال: “يجب على البعض أن يلعب في فريق آخر، ليس من السهل أن تدرب فريقا بـ 25 لاعب”.

وأضاف: “عوض البحث عن لاعبين جدد أفضل تقليص الفريق والعمل بـ 20 لاعب على الأكثر”.