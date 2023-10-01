جامعة الجزائر 1 تمنع اللباس غير المحتشم

أصدرت جامعة الجزائر 1، (كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير) تعليمة خاصة بهندام الطلبة. خلال تواجدهم داخل الحرم الجامعي، والتي أفادت بمنع اللباس غير المحتشم والذي يشمل الطالبات والطلبة على حد سواء.

وجاء في بيان الجامعة أنه “بناء على مرجع ميثاق الآداب واخلاقيات الجامعة. لاسيما المتعلق بالالتزامات يمنع منعا باتا الدخول إلى الحرم الكلية باللباس غير المحتشم”.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا القرار يشمل الطلبة والطالبات على حد سواء، خاصة فيما يتعلق باللباس القصير السراويل القصيرة short, ponta court بالنسبة للطلبة، والتنورات القصيرة واللباس بدون أكمام jupe mini, decolte بالنسبة للطالبات.