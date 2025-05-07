جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس تُكرّم قناة النهار وتمنح للمراسل عاشور عبد الكريم وسام “الصحفي المحترف”

كرّمت جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس، قناة النهار الذي يمتلها مراسلها هناك الصحفي عاشور عبد الكريم، بمنحه وسام “الصحفي المحترف”.

وذلك في حفل رسمي حضره مدير الجامعة البروفيسور بوزياني مراحي خلال حفل بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وعدد من عمداء الكليات وإطارات الجامعة، اعترافًا بجهوده الإعلامية ومساهمته في تغطية مختلف نشاطات الجامعة طيلة السنة.

وجاء هذا التكريم عرفانًا بالتزام الصحفي النهار برسالة الإعلام النبيلة، ودورهم البارز في إبراز صورة الجامعة على الصعيد المحلي والوطني، خاصة وأن جامعة جيلالي اليابس تُعد من الجامعات الرائدة، حيث تحتل مراتب متقدمة مغاربيًا وعربيًا في مجالات متعددة.

وقد ثمّن مدير الجامعة في كلمته بالمناسبة، الشراكة الإيجابية بين الجامعة ووسائل الإعلام، خاصة تلفزيون النهار بسيدي بلعباس، الذي كان له دور فعال في نقل مختلف الفعاليات العلمية والثقافية التي نظمتها الجامعة خلال الموسم الجامعي الحالي