جباب: “الوزارة لم تمنح إذن المشاركة للمصارعين الجزائرين”

نفى المدير العام للرياضة عبد المجيد جباب، منح وزارة الشباب والرياضة الإذن لأربعة مصارعين جزائريين للمشاركة في دورة اليابان للكاراتي دو.

وصرح جباب لوكالة الأنباء الجزائرية: “الوزارة لم تمنح الإذن لأي مصارع جزائري للمشاركة في الدورة العالمية للكارتي دو المقررة باليابان”

وأضاف: “وزارة الشباب والرياضة لم تتلقى أي طلب من أي جهة لمشاركة مصارعين جزائرين في هذه المنافسة”

وتابع: “القانون يشترط تقديم سجل كامل ومفصل في مواعيد محددة بشأن طبيعة المهمة قبل الحصول على موافقة أو رفض الوزارة”.

وأردف: “حتى الإتحاد الجزائري للكاراتي لم يتم إدراج للمشاركة في هذه الدورة العالمية للكاراتي دو المقررة في اليابان”.

وجاء هذا الرد، بعد إدعاء المصارعة رشا بن صعيب، حصولها وثلاثة من زملائها على تسريح الوزارة للمشاركة في هذه الدورة