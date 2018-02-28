أشاد وزير الشباب والرياضة الفلسطيني، اللواء جبريل الرجوب بالعلاقات المميزة مع الجزائر والتي تتضح في كل مرة سواءً سياسيا أو رياضيا.

وتحدث خلال استقباله على تلفزيون “النهار” :”فلسطين ومثلما هو معروف قضية الشعب الجزائري الأولى، والجميع يقف معنا بشكل غير معقول”.

وتحدث عن المُباراة الودية التي جمعت بين “الخضر” و”الفدائي” قائلا :”بالنسبة للشعب الجزائري فلسطين يجب أن تنتصر في كل مكان”.

وأردف :”يوم أمس الثلاثاء، الشعب الجزائري هو الذي انتصر بفضل تمسكه بالقضية الفلسطينية، وهذا بعيدا عن الحسابات والمصالح الضيقة وماشابه”.