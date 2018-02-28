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الرجوب :”الشعب الجزائري يريد فلسطين أنّ تنتصر في كل مكان حتى على أرضه” 

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الرجوب :”الشعب الجزائري يريد فلسطين أنّ تنتصر في كل مكان حتى على أرضه”  اللواء جبريل الرجوب في مقر تلفزيون "النهار"
بقلم اسماعيل عشاش

أشاد وزير الشباب والرياضة الفلسطيني، اللواء جبريل الرجوب بالعلاقات المميزة مع الجزائر والتي تتضح في كل مرة سواءً سياسيا أو رياضيا.

وتحدث خلال استقباله على تلفزيون “النهار” :”فلسطين ومثلما هو معروف قضية الشعب الجزائري الأولى، والجميع يقف معنا بشكل غير معقول”.

وتحدث عن المُباراة الودية التي جمعت بين “الخضر” و”الفدائي” قائلا :”بالنسبة للشعب الجزائري فلسطين يجب أن تنتصر في كل مكان”.

وأردف :”يوم أمس الثلاثاء، الشعب الجزائري هو الذي انتصر بفضل تمسكه بالقضية الفلسطينية، وهذا بعيدا عن الحسابات والمصالح الضيقة وماشابه”.

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