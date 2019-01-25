“الأفافاس” يعلن عن مقاطعة الإنتخابات

قرر حزب جبهة القوى الإشتراكية ، اليوم الجمعة، عدم المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل 2019.

وبعد تقييم الوضع السياسي الوطني، أعلن الحزب في لائحة مصادق عليها أنه لن يقدم أي مرشح ولن يساند أي مرشح.

وإعتبر الحزب أن شروط تنظيم إنتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة وشفافة غير متوفرة، داعيا في نفس الوقت لمقاطعة فعلية، وواسعة وسلمية.

كما أصدر المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الإشتراكية تعليمات لهيئات الحزب قصد متابعة و تكثيف حملة التعبئة لصالح الديمقراطية.

مؤكدا أن الحزب سيواصل نضاله من أجل بناء التوافق الوطني و الشعبي حول إنتخاب جمعية وطنية تأسيسية.