جبهة المستقبل يستنكر بشدة تصريحات ماكرون

إستهجن حزب جبهة المستقبل وإستنكر بشدة، التصريحات المستفزة الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي وصفه الحزب بحبيس الماضي الاستدماري ورهينة اليمين المتطرف.

واستغرب الحزب، في بيان له، صادر عن الدكتور فاتح بوطبيق، رئيس حزب جبهة المستقبل، تصريحات الرئيس الفرنسي، والتي تأتي في الوقت الذي تعمل فيه الشعوب على ترقية حقوق المواطنة والحريات العامة. وتتطلع الى تطوير العلاقات بما تخدم أوطانها.

وأكد الحزب، أنه يستهجن ويستنكر بشدة هاته التصرفات والتصريحات الصادرة عن مختلف الفاعلين في المشهد الفرنسي اليوم والتي تعبر حتما عن التطرف وما يضمرونه من حقد لجزائر اليوم. وما صدر بالذات عن الرئيس الفرنسي بشأن قضايا بيد العدالة الجزائرية السيدة. والتي تحظى باحترام ومستوى عالي في حماية حقوق الانسان.

مشيرا إلى أن هذا يؤكد وجود مخطط عدائي ممنهج من هؤلاء للمساس باستقرار وتطلعات الأمة الجزائرية. التي تشهد نجاحات في عدة مجالات عززت سيادتها وخياراتها الاستراتيجية اقليميا ودوليا.

وأضاف الحزب، أن مثل هاته التصريحات لا تخدم القيم المشتركة بين الثقافات والشعوب. بل تؤجج مشاعر الكراهية والعنصرية والتي تتنافى مع القيم الإنسانية التي تدعو الى الاحترام والتسامح.

وأكدت جبهة المستقبل، مرة أخرى، على التضامن الوطني ورص الصفوف خلف مؤسسات الجمهورية. التي يهيب بها وبمواقفها لاسيما السيد رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.

وعبر الحزب، عن تطلعاته، إلى مستوى علاقات مميزة تراعي المصالح المشتركة بين ضفتي المتوسط. المبنية على الاحترام والمصالح المشتركة للشعوب والتي تنفي حتما الاذعان في التعامل مع مختلف الملفات.