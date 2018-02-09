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جحنيط: “نمر بفترة صعبة لكننا نطمح لبداية قوية”

الرياضة
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جحنيط: “نمر بفترة صعبة لكننا نطمح لبداية قوية”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف لاعب وفاق سطيف أكرم جحنيط، أنه وزملائه يطمحون لتجاوز الصعوبات التي يمر بها الفريق، لتحقيق انطلاقة قوية في المنافسة الإفريقية”.

وصرح أكرم جحنيط في هذا الخصوص للإذاعة الوطنية: “صحيح أننا نمر بفترة صعبة نوعا ما، لكننا نطمح لبداية قوية أمام ريال بانغي”.

وأضاف: “نريد إعادة الفرحة لأنصارنا الذين سنفتقدهم في هذه المباراة، ونحن ندعوهم للإلتفاف حول الفريق ومساعدتنا كما اعتادو عليه”.

وعن المباراة قال جحنيط: “سنسخر خبرتنا للفوز بهذه المباراة، للعب لقاء العودة بكل أريحية، خاصة وأن مباراة العودة ستجرى بإفريقيا”.

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