جحنيط يُشعل الصراع بين الأندية العاصمية !!

دخلت الأندية العاصمية في صراع كبير من أجل خطف لاعب وفاق سطيف “أكرم جحنيط” خلال هذا الميركاتو الشتوي.

وقال “حسان حمار” رئيس وفاق سطيف اليوم الأحد في إتصال هاتفي بتلفزيون النهار:”إتفقنا مع اللاعب أكرم جحنيط على الرحيل حيث إتصلت به رسميا 5 أندية هي شبيبة القبائل ،إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر إضافة إلى شباب بلوزداد وشباب قسنطينة”.

“حتى أكون صريحا معكم إدارة مولودية الجزائر إتصلت بي وبشقيق اللاعب شخصيا ومستقبله سيتحدد في ال48 ساعة القادمة إما الرحيل صوب نادي جزائري أو نادي خارجي خاصة وأنه تلقى عرضا رسميا للإحتراف”.