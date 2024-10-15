 جديد امتحانات رخصة السياقة 

كشف المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، لحسن بوبكة، أنه سيتم، قبل نهاية السنة الحالية، تفعيل رقمنة امتحانات قانون المرور.

وأوضح بوبكة في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى أن المترشح لرخصة السياقة سيكون أمام جهاز حاسوب للإجابة عن الأسئلة المطروحة. وهذا سواء كانت الأجوبة مكتوبة أو عن طريق رسائل صوتية.

كما أكد المسؤول ذاته أن الهدف من ذلك هو تعزيز الشفافية والمصداقية في منح رخص السياقة. وتثمين الجانب التكويني.

ومن جهة أخرى، أشاد بوبكة بجهود وزارة التربية في إدراج مادة التربية المرورية ضمن المنهاج الدراسي. مع مرافقة الطواقم التربوية في تدريس هذه المادة.

وأكد بوبكة أن الهدف من هذه الجهود هو تربية جيل جديد يتشبع بالثقافة المرورية ويتمتع بسلوك حضاري يحترم قانون المرور. كما تم إعداد عدة مطويات لفائدة التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة.