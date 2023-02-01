جديد بشأن الخط الجوي المباشر الجزائر-نيويورك

ينتظر العديد من الجزائريين خاصة من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بأمريكا، افتتاح عن الخط الجوي المباشر بين الجزائر ونيويورك الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر جوان 2022.

وقد تحدثت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر اليزابيت مور أوبين،عن هذا الموضوع في حوار خصت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى احتمال التوقيع على اتفاق حول فتح خط جوي مباشر الجزائر-نيويورك “هذه السنة” بين البلدين.

وقالت في السياق ذات صلة: “بخصوص التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه حول هذا الموضوع, يمكنني القول أننا في مرحلة تفاوض.. كما أؤكد أن المفاوضات التقنية انتهت وآمل التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل خلال هذه السنة”.

وأضافت السفيرة: هذه الرحلة المباشرة “ستغير كليا العلاقة الجزائرية-الأمريكية.. فمن وجهة نظر اقتصادية, إذا كان لدينا رحلة منتظمة فإنها ستسمح بتنقل أفضل للسلع وللأشخاص أيضا، كما ستعمل على تعزيز وتعميق الروابط بين الشعبين.”

وتابعت اليزابيت مور أوبين:”بالنسبة للجزائر التي تسعى إلى الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي فان هذه الرحلة ستشكل الطريق المباشر نحو الأمم المتحدة”.

ومن جهة أخرى أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا الحوار، بأن التعاون بين الجزائر وأمريكا يحقق “تقدما معتبرا” خاصة في المجال الاقتصادي.