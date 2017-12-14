اعترف جراح بريطاني بانتهاك حقوق مريضين بعد أن وقّع بأحرف اسمه الأولى على كبديهما أثناء إجراء عمليتي زرع لهما.

وأقر سيمون برمهال أمس الأربعاء بأنه مذنب في القضيتين، فيما وصفها الادعاء بأنها “سابقة في القانون الجنائي”.

وحسب وسائل الإعلام في بريطانيا، استخدم برمهال مكواه للأوعية تعمل بشعاع الأرغون، للتوقيع بأحرف اسمه الأولى.

من جانبه، قال المدعي إن الدمغ “تطبيق متعمد لقوة غير مشروعة ضد مريض تحت تأثير مخدر”، مشددا على أنها إساءة استغلال لمنصب.

وأطلقت السلطات سراح برمهال بكفالة ومن المقرر أن تصدر محكمة برمنغهم كراون وسط بريطانيا حكما بحقه يوم 12 يناير.