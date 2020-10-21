جراد يؤكد على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالإجراءات الوقائية

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد ،إن الوضعية الوبائية صعبة عالميا وليست فقط على الجزائر و”سنخرج منها بأمان إن شاء الله”.

ودعا جراد، إلى التكاثف وتظافر الجهود للخروج من هذه الوضعية الوبائية التي تمر بها البلاد منذ حوالي سنة.

وأكد الوزير الأول، على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية النفس والأطفال.

وبخصوص قطاع الصحة، أشار جراد،إلى أن المشكل بالجزائر ليس مشكل إمكانيات بل مشكل تنظيم تابعا “بفضلكم سنعيد هيكلة المنظومة الصحية”.

وأوضح المتحدث، “من أجل إعادة هيكلة القطاع الصحة سيكون باستشارة أهل المهنة”.

وتابع جراد “استطعنا بفضل وعي المواطن وجهود ممتهني قطاع الصحة السيطرة والتحكم في الوضع الصحي والوبائي”.