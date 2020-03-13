جراد يمثل رئيس الجمهورية في أشغال اجتماع مجموعة اتصال الاتحاد الافريقي حول ليبيا بالكونغو

يشارك الوزير الاول عبد العزيز جراد في أشغال الاجتماع الثاني للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا بمدينة أويو الكونغولية.

هذا وقد وصل جراد يوم الاربعاء إلى مطار إلى مدينة أويو بالكونغو بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية للمشاركة في أشغال اجتماع مجموعة اتصال الاتحاد الافريقي حول ليبيا.

وكان في إستقبال الوزير الاول لدى وصوله بالمطار الدولي أويو أولومبو رئيس الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، والوزير الأول، كليمون موامبا.

وللتذكير فقد كلّف الرئيس تبون الوزير الاول بتمثيله في أشغال الاجتماع الثاني للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا