جراد يمثل رئيس الجمهورية في أشغال اجتماع مجموعة اتصال الاتحاد الافريقي حول ليبيا بالكونغو

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
جراد يمثل رئيس الجمهورية في أشغال اجتماع مجموعة اتصال الاتحاد الافريقي حول ليبيا بالكونغو
بقلم م . فيصل

يشارك الوزير الاول عبد العزيز جراد في أشغال الاجتماع الثاني للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا بمدينة أويو الكونغولية.

هذا وقد وصل جراد يوم الاربعاء إلى مطار إلى مدينة أويو بالكونغو بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية للمشاركة في أشغال اجتماع مجموعة اتصال الاتحاد الافريقي حول ليبيا.

وكان في إستقبال الوزير الاول لدى وصوله بالمطار الدولي أويو أولومبو رئيس الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، والوزير الأول، كليمون موامبا.

وللتذكير فقد كلّف الرئيس تبون الوزير الاول بتمثيله في أشغال الاجتماع الثاني للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=789378

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com