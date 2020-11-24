جراد يأمر الولاة بمراقبة دائمة وصارمة لتطبيق البروتوكول الصحي في كل مؤسسة تعليمية

خلص إجتماع الوزير الأول عبد العزيز جراد بولاة الجمهورية اليوم بعدة قرارات هامة لتقييم الإجراءات الـمتخذة في مكافحة فيروس كورونا.

وخلال إجتماع كلف الوزير الأول الولاة بالسهر على تعبئة فرق الرقابة الـمتكونة بشكل خاص من مفتشين من سلك التربية الوطنية ومستخدمي الصحة الـمدرسية.

وأمر جراد الولاة بمراقبة دائمة وصارمة لتطبيق البروتوكول الصحي في كل مؤسسة تعليمية.

وهذا بهدف ضمان التوزيع العادل والـمستمر لوسائل الوقاية والحماية على مستوى هذه الـمؤسسات يضيف الوزير الاول.

جراد طلب من الولاة إشراك جمعيات أولياء التلاميذ في جهاز متابعة الوضع الصحي في الـمدارس والإكماليات والثانويات.

وهذا من أجل التوعية والتواصل حول أهمية احترام الإجراءات الوقائية ضد انتشار الوباء.

وفي ذات السياق أصدر جراد تعليمة إلى الولاة الهدف منها تكثيف درجة اليقظة في مواجهة التصاعد الأخير لوباء كورونا.

كما اكد الوزير الأول على ضرورة تركيز الجهود على تحسين التكفل باستشفاء الـمرضى.

حضره الإجتماع الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد وزراء الداخلية والتربية الوطنية والصحة وكذا الفلاحة والموارد الـمائية