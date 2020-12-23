جراد يترحم على ضحايا الإختناق بالغاز في نقاوس بباتنة

نشر الوزير الاول عبد العزيز جراد تغريدة عبر التويتر يترحم فيها على ضحايا الإختناق بالغاز بدائرة نقاوس بباتنة.

وكتب جراد في التغريدة “بلغني للأسف وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة إختناقا بالغاز بدائرة نقاوس بباتنة”

وبهذه المناسبة الأليمة قال الوزير الأول “أدعو الله أن يرحمهم برحمته الواسعة، وينزل السكينة على ذويهم.”

كما وجه الوزير الاول رسالة للعائلات الجزائرية يحثهم فيها على أخد الحيطة والحذر وكذا الوقاية من مخاطر أجهزة التدفئة

وقال جراد “أمام هذه الواقعة المأساوية، أحث العائلات على الأخذ بتدابير السلامة والحيطة والحذر للوقاية من مخاطر أجهزة التدفئة.

وهذا “خصوصا في هذه الأيام الباردة”. يضيف الوزير الاول.

وتوفي اليوم 5 أشخاص من عائلة واحدة إختناقا بالغاز بقرية الزغاديد نقاوس في باتنة إختناقا بالغاز .

ويتعلق الامر بـ الأب والأم وأطفالهم الثلاثة وأعمارهم مابين ما بين 6 و12 سنة.