بالفيديو…جريح في حريق مهول بسوق عين النعجة بالعاصمة

نشب حريق مهول صبيحة اليوم الإثنين بالسوق المغطى عين النعجة بجسر قسنطينة، أتى على 22 محلا وتسبب في إصابة شخص بجروح.

وقال خالد بن خلف الله، المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، إنّ الحريق وقع صباحا على الساعة الرابعة و15 دقيقة.

مشيرا إلى ان السوق مغطى بمادة الزنك والحديد، ويظم 260 محل، ويتربع على 3 الاف متر مربع.

وأضاف أن الحريق أتى على 22 محل بالسوق منهم،5 محلات لبيع ملابس الرجال،و3 محلات يبيعون الهواتف النقالة،ومحل لبيع ملابس الأطفال.

بالإضافة إلى محل لبيع العطور، ومحل لبيع الحلوى، ومحلين لبيع الأواني ، محل لبيع ملابس النساء، محل لبيع الحقائب اليدوية.

بناهيك عن محل لبيع الأسماك المجمدة، ومحل لبيع الخضر والفواكه، و3 محلات تعتبر كمخازن للسلع.

وأضاف بن خلف الله، أن الحريق تسبب في إصابة شخص يبلغ من العمر 26 سنة بعد إصابته على مستوى الرأس أثناء إخراج السلع.

فيما تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى سليم زميرلي، بعد أن سخرت 8 شاحنات للإطفاء وسيارتين للإسعاف أدى إلى إنقاذ 238 محل.

من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيقات معمقة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق.