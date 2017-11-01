بالفيديو ….”جريدة النهار ” تطفأ شمعتها العاشرة اليوم

نوفمبر2007.. نوفمبر2017 …. ” النهار” عشر سنوات …سنة عن سنة، رُفع التحدي،لتفتك عن جادرة مكانتها بالساحة الإعلامية الوطنية.

” النهار”،وبطاقمها الشاب، استطاعت في عامها الأول تسلق قمة الإعلام الجزائري،بعناوين ومواضيع حصرية كانت تتصّدر أولى صفحاتها.

كسبت ثقة قراءها،وأصبحت صوت كل من لا صوت له،فالتف حولها،ورفع معها التحدي،ليصل سحبها في 2009 إلى مشارف المليون نسخة باليوم.

بعد 5 سنوات من النجاحات المتتالية للجريدة،النهار أثرت الساحة الاعلامية بالتلفزيون الذي أصبح مرجع المتابعين بالداخل والخارج.

والتحدي لا يزال مرفوع والعمل متواصل ومستمر، لتبقى النهار العنوان الاول ،ومرجع للمعلومة والخبر.

من خلال المنصات الالكترونية التي توصل المعلومة لأكثر من 7 ملايين مشترك في تطبيق النهار للهاتف النقال،الفايسبوك،والتويتر بلحظة واحدة.