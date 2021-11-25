جريمة شنعاء.. أم تقتل زوجة ابنها الحامل بخنشلة

وقعت جريمة قتل السبت الماضي، بمنطقة عين البيضاء ببلدية دراڨ جنوب غرب المدية، حيث راح ضحيتها شيخ يبلغ من العمر 65 سنة. كما تعرض الشيخ لإصابة بحجر على مستوى الرأس من طرف ابنه البالغ من العمر 40 سنة.

كما أفادت مصادر، أن الجريمة وقعت بعد أن حاول الشيخ فض شجار بين ابنه وأحد جيرانه. حيث انتهت بتعرض الشيخ لضربة بحجر على مستوى الرأس.

وأشارت نفس المصادر، إلى أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية منذ مدة. كما تم توقيف الجاني من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدارق في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات لكشف ملابسات القضية.

جريمة مُروعة تهز تيبازة.. مقتل شاب تلقى ضربه في الرأس بـتورنفيس

شهدت بلدية القليعة، في تيبازة، حادثة مروعة، بعدما أقدم شاب، على قتل آخر في ربيع العمر، بطريقة بشعة.

وتوفي شاب يبلغ من العمر 18 سنة اليوم الأحد بمستشفى سيدي غلاس، متأثرا بجراحه العميقة ونزيف حاد، بالرغم من إجرائه لعملية جراحية.

وتلقى الضحية، يوم السبت، ضربة بواسطة مفكك براغي “تورنفيس”، على مستوى الرأس. ووقعت هذه الحادثة، بحي الردار التابع لبلدية القليعة بولاية تيبازة.

وحسب ذات المصدر فإن الضحية الذي يقيم بحي علي عماري أو ما يعرف بحي “كومينال” ببلدية فوكة، دخل في خلاف مع شخص آخر، يقيم بالقليعة.

لتتطور الأمور وتتحول إلى عراك تبادل فيها الطرفين اللكمات، ليقوم أحدهما بطعن الآخر على مستوى الرأس.

ومن جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث لمعرفة السبب الحقيقي لوقوع الجريمة وكذا البحث عن الجاني.

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