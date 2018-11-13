جزائريات بشعار ..ندية “زوالي” وربي هو الرزاق

المجتمع
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جزائريات بشعار ..ندية “زوالي” وربي هو الرزاق
بقلم أمينة ج

تطرق برنامج “صريح جدا” في عدد جديد من اليوم إلى موضوع اجتماعي يتمثل في معرفة إن كانت النساء يقبلن الزواج من رجل فقير في حالة تقدمهن في السن.

ورصدت كاميرا “النهار” التي جابت شوارع العاصمة العديد من أراء النساء بخصوص معرفة رأيهن إن كن يقبلن الزواج من رجل فقير .
حيث كانت معظم أرائهن أنهن يقبلن الزواج من رجل فقير لأن الله هو الغني وهو الرزاق.


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