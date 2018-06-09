جزائريون يعزفون عن إستلام بطاقتهم البيومترية

تمر قرابة سنتين على إطلاق الداخلية لبطاقة التعريف البيومترية إلا أن نسبة إقبال المواطنين على سحبها ظل محتشما .

ورغم إجراءات توسيع دائرة إستخراجها على مستوى بلديات الوطن .

وأوضح مير سيدي موسى علال بوثلجة أن الكثير من المواطنين لا يتجاوبون ومازالت بطاقة التعريف البيومترية في البلدية.

وأضاف انهم لبوا من الولاية كيف سيتم التعامل مع هؤلاء مستقبلا هل بإرسال رسائل نصية، أوإعادة إرجاعها للمركز الوطني البيومتري.

بطاقات التعريف البيومترية تنتظر أصحابها الذين لم يكلفوا انفسهم عناء التنقل للبلديات لإسترجاعها .

وهذا مايظطر بمصالح البلدية لإرجاع تلك البطاقات لمركز الوثائق البيومترية بالحميز في مدة أقصاها 6 أشهر .