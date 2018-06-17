أقدم أحد المواطنين على تحويل مستودع إلى مذبح غير شرعي بالمسيلة، حيث مكنت عملية الإطاحة به من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء الفاسدة.

قدر وزنها قرابة 4 قناطير، كانت موجهة للتسويق بمحل جزار يعدّ شريكه في العملية، عن طريق استعمال ختم بيطري مزوّر.

العملية هذه وحسب ما أوردته مصادر “النهار أونلاين” من تفاصيل جاءت بناء على معلومات مؤكدة وصلت إلى مصالح الأمن الحضري الرابع .

تفيد بقيام شخص بتحويل مستودع إلى مذبح غير شرعي بوسط المدينة وعليه تم وضع خطة محكمة بالتنسيق مع عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمسيلة.

حيث تم توقيف المعني داخل المرأب أين ضبط به غرفة تبريد مخصصة لحفظ اللحوم بها 7 ذبائح و6 رؤوس أغنام، و6 رؤوس بقر.

وأفضت التحريات مع الموقوف، أنه كان يقوم ا بعملية الذبح بطريقة غير شرعية ويحولها إلى محل جزار التابع لشخص متواطئ معه.

كما أن التحقيق بيّن أيضا أن المعني قام بتزوير ختم خاص ببيطري يقوم من خلاله بدمغ الذبائح كي يتمكن من تغليط مصالح الرقابة.

وبعد مداهمة محل شريكه تم حجز 94 كلغ من اللحوم الحمراء المذبوحة بطريقة غير شرعية، وبهاتين العملتين بلغت كمية اللحم المحجوز.

ما يقارب 5 قناطير تم إتلافها بالتنسيق مع مصالح البيطرة لبلدية المسيلة