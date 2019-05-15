جسر “تحيا مصر” يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جسر تحيا مصر الذي يعتبر أعرض جسر في العالم بالإضافة إلى “محور روض الفرج”.

وذلك صبيحة اليوم الأربعاء بمشاركة مجموعة من الشباب، حسب ما نقله موقع آر تي بالعربي.

كما يعد مشروع محور روض الفرج المدشن رفقته، أكبر المشروعات القومية في مجال الطرق والنقل في مصري.

هذا إلى جانب أن جسر “تحيا مصر” الملجم والمار أعلى نهر النيل، قد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

حيث يتضمن 6 مسارات مرورية في كلا الاتجاهين، ويمتد على طول 540 مترا وعرض 66.8 مترا.

ويتميز جسر “تحيا مصر” بأكبر فتحة ملاحية على نهر النيل بعرض 300 مترا.

لكن الجدير بالذكر، أن قائمة الأسعار المفروضة على المصريين لعبور جسر “تحيا مصر” بين جزيرة الوراق وشبرا، قد أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خاصة أن المسافة التي سيتم قطعها تمثل نحو نصف كيلومتر، وهي مسافة جد قصيرة كي يتم بموجبها فرض تلك الأسعار.