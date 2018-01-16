جشع “ديلاورانتيس” يحرم غولام من الإنتقال لكبير فرنسا!

ضيع الدولي الجزائري، فوزي غولام فُرصة الإنتقال لـ”باريس سان جيرمان”، وذلك بسبب المطالب المالية المُبالغ فيها من طرف “أوريليو ديلاورانتيس”.

وكشف الفرنسي “جوناثان بيلين” والذي يشتغل ككشاف ومُستقدم، بأن المُدير الرياضي لـ”البي أس جي”، كان مُتحمسا كثيرا لإستقدام الظهير الأيسر.

وصرح لموقع “كنال سيبورتور” :”أنتيرو هنريكي مُعجب كثيرا بغولام، وعمل المُستحيل لضمه في الصائفة الماضية، ولكن رئيس نابولي رفض تسريحه”.

وواصل :”ديلاورانتيس ظهر جشعا وإشترط الحصول على قيمة 50 مليون أورو، مما دفع الإدارة لتحويل إهتمامها وإستقدام، الإسباني، يوري برشيش”.