وزير العمل.. القطاعات عرفت تطورا لولا بيروقراطية بعض “المرضى النفسانيين”

قال وزير العمل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، اليوم السبت، إن محاربة البيروقراطية المعطلة للاستثمار ضمن أولويات الحكومة ورئيس الجمهورية القصوى.

وأشار وزير العمل، أن “القطاعات عرفت تطورا كبيرا، لولا عراقيل البيروقراطية التي يمارسها بعض المسؤولين “المرضى النفسيين وعديمي الضمير”.

وأضاف وزير العمل، أن التصرفات البيروقراطية أفقدت المواطن الثقة في الإدارة، مردفا “استرجاع الثقة مرهون بإرساء الشفافية والإنصاف”.

وفي سياق متصل، أكد المسؤول على ضرورة تبسيط الإجراءات ورقمنتها وإعادة النظر لمقاربة التشغيل وآلياته.

وشدد الوزير على تكثيف الجهود لتحسين الخدمات التي يوفرها القطاع بالتحسيس وتوجيه الإطارات.

ودعا جعبوب إلى تحسين العمل الإداري دون كلل أو ملل لتوجيه المعلومات بكل شفافية والمنصوص عليها.