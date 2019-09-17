جلاّب: تنصيب الهيئة العليا للرقمنة.. ومهلة سنة أمام التجار والمؤسسات لتعميم الدفع الإلكتروني

قال وزير التجارة سعيد جلاب، أنه سيتم تنصيب الهيئة العليا للرقمنة نهاية الشهر الجاري وهي خاضعة للوزير الأول نور الدين بدوي.

وأفاد جلاب خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى، أن الهيئة تضم الخبراء ومشاركة الشباب وتتبنى الإستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.

وشدد الوزير على تعميم الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية للقضاء على التجارة الفوضوية التي انتشرت بكثرة مؤخرا.

وأضاف الوزير، أن هناك جيل جديد يعمل في التجارة الإلكترونية يرغبون في التواصل والدفع إلكترونيا.

وكشف جلاب، عن إعطاء مهلة سنة واحدة لكل التجار والمؤسسات العمومية والإقتصادية من أجل تعميم الدفع الإلكتروني.

كما شدد الوزير على إعطاء مهلة سنة من أجل تعميم كذلك المعاملات الإلكترونية للقضاء على التجارة التقليدية.