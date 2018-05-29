جلاب: الإستيراد مفتوح للجميع ومن يريد “سلعة الخارج” يخلص مليح

قال وزير التجارة سعيد جلاب، أنه لا وجود لسلعة ممنوعة من الإستيراد وإنما تم فرض رسوم باهضة لتفادي إستيراد الكماليات.

مشيرا خلال ندوة صحفية بولاية البويرة، أن قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد تم وضعها في عجلة وفي وضعية صعبة.

مؤكدا أنه تم إنشاء لجنة الإجراءات الوقائية فيها كل القطاعات وكل الشعب من أجل تصحيح القائمة.

خاصة وأنه خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تم إقتراح رسم إضافي عند إستيراد كل المنتوجات النهائية التي تنتج بالجزائر.

لتخفيضها وتشجيع الإستثمار والإنتاج الوطني، خاصة وأن الرسوم تتراوح من 30 إلى 200 بالمائة.

أين يتم فرض 200 بالمائة رسوم على المنتجات التكميلية لتفادي دجخولها إلى الجزائر.

وأفاد الوزير أن المواطنين الذين أرادو أكل السلع الفاخرة يجب دفع مبالغ باهضة.