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جلاب : “سأحارب ظاهرة تضخيم الفواتير لتهريب العملة الصعبة للخارج “

الوطني
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جلاب : “سأحارب ظاهرة تضخيم الفواتير لتهريب العملة الصعبة للخارج “
بقلم م. فيصل

أكد اليوم السبت وزير التجارة سعيد جلاب عزمه وإصراره على محارب ظاهرة تضخيم الفواتير لتهريب العملة الصعبة للخارج.

وهذا عبر آلية فرض الرسم التكميلي المؤقت على كل عملية الاستراد .

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