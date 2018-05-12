جلاب : “سأحارب ظاهرة تضخيم الفواتير لتهريب العملة الصعبة للخارج “

وهذا عبر آلية فرض الرسم التكميلي المؤقت على كل عملية الاستراد .
كشفت مداهمة نفذها رجال الدرك الوطني التابعين للفرقة الإقليمية ببلديات الحويجبات لمنزل مشتبه فيهما بحيازة وترويج المخدرات
وهذا بحي تراب الزهواني في عاصمة الولاية عن وجود…
أصيب ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بين بلديتي تملاحت ولرجام بتيسمسيلت.
وأوضحت الحماية…
لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث مرور وقع مساء أمس الجمعة بالابيض سيدي الشيخ بولاية البيض .
وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع على…
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