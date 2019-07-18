جلاب:” نحضر لخارطة وطنية لتوزيع المنتوجات الاستهلاكية وخلق فضاءات تجارية “

كشف زير التجارة، سعيد جلاب، عن التحضير لخارطة وطنية، للتوزيع الكبير لمختلف المنتوجات الاستهلاكية، من خلال الاستثمار في خلق المزيد من النقاط والفضاءات التجارية.

وقال جلاب، أن الخارطة الوطنية ستكون بالتسيق مع موزارة الداخلية والوزارات أخر ، وسيسمح الإجراء لتسهيل مراقبة الأسعار من جهة، وتحسين نوعية الخدمات في مجال التسوق لدى المواطن من جهة أخرى.

وأضاف وزير التجارة، أنّ الخريطة الوطنية ستسمح بخلق استثمارات، والتوزيع الكبير لمختلف المنتوجات الاستهلاكية.

إضافة إلى خلق العديد من مناصب الشغل، مع التكفل ضمن برنامج خاص بتكوين الشباب في مجال تقنيات البيع.

واكّد وزير التجارة، مساعي الحكومة المتواصلة لتخفيض أسعار الخضر والفواكه من خلال خلق المزيد من الأسواق الجوارية,

أين تّم خلال شهر رمضان فتح 500 سوق إضافية لتحسين الخدمات.

وفي سياق آخر، أكّد السعيد جلاب، على فتح تحقيقات مع أصحاب المطاحن التي أغلقت على مستوى الوطني، ومراقبة الوضعية القانونية التي ينشطون بها.

وذلك حتى يتسنى الجهات الوصية الانطلاق في عملية تطهير شعبة الحبوب من بعض الخارجين عن القانون

ويشير إلى أن الجزائر تستورد اكثر مما تستهلك بمعدل اكثر من مليار و300 مليون دولار سنويا من القمح اللين.