جلاّب: ممثليّات ديبلوماسية لمرافقة المصدّرين

كشف وزير التجارة سعيد جلاّب اليوم أنه تمّ المشاورات فيما يخص المشاكل التي تعترض المصدّرين،وتمخّض من خلالها وضع خمس محاور أساسية، ضمن مخطط الحكومة.

وكشف جلاب على هامش الندوة الصحفية التي عقدها اليوم أنه سيتم مرافقة المصدرين عن طريق الممثليات الديبلوماسية بالخارج.

وقال ذات المسؤول أنه وبهدف تسريع وتيرة العمل في مجال التصدير تموضع خارطة طريق على مستوى نقاط العبور كالمطارات والموانئ والطرق السريعة.

وهو ما سيخفف العناء على المصدّرين عبر ولايات الوطن،مضيفا أنه تم تسخير 5 وزارات لترقية الصادرات الجزائرية، كما أن الحوار مازال مفتوح على المدى البعيد.

إلى غاية 2021.