جلباب على شكل “سروال لوبيا” يغزو الشوارع

إنتشرت ظاهرة الجلباب العصري في وسط الشارع الجزائري فبعد ان كان رمزا للسترة تحول إلى لباس عصري بألوان فاتنة وجذابة.

وقال الشيخ علي عية إمام المسجد الكبير في اتصال هاتفي ” بالنهار اون لاين” ان “مانراه اليوم ليس بجلباب شرعي”.

واكد عية ان جلباب اليوم لا يعتبر شرعيا وانما تبرج ويتألف من قطعتين مختلفتي اللون على شكل سروال دزيري.

فنجد جلباب بالوردي والاخر بالبرتقلي وغيرها من الألوان التي تجلب الناظرين موضحا ان الاصل في الجلباب انه لا يجلب الانظار.

وأضاف علي عية امن معظم المتجلببات يلبسنها بألوان فاتنة وجذابة، وهذا يخالف الجلباب الشرعي لكونه نوع من أنواع الزينة.

كما يدخلن الى محلات الاكل السريع وياكلن البيتزا والسندويش وهذا يتنافى تماما مع الجلباب.

أما الاخصائية الاجتماعية امينة حريش ارجعت الظاهرة إلى الموضة

مؤكدة أنها غريبة عن المجتمعات العربية باعتبار ان الجلباب الإلتزام للمرأة المسلمة.

حيث اصبح يستعمل من طرف بعض الفتيات لاعجاب الرجل والجمع بين الفتاة المحافظة والعصرية في آن واحد

واضافت الاخصائية الاجتماعية، ان تفسير الظاهرة من الناحية النفسية هو الإهتمام بالمظهر الخارجي فقط.

موضحة ان الفتاة التي تلبس الجلباب يجب ان تكون مقتنعة تماما بانه لباس شرعي ما الجلباب المعاصر فهو موضة فقط لجلب انتباه الطرف الأخر.

أما من الناحية الاجتماعية فتعود الظاهرة إلى تنامي العنوسة في المجتمع الجزائري، ما جعل بعض الفتيات تبحثن بكل الطرق للفوز بزوج.