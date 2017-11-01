أكّد وزير المجاهدين، أنّ جماجم الشهداء المتواجدة في متحف الإنسان بالعاصمة الفرنسية باريس ستعود وتدفن في الجزائر عاجلا أم آجلا.

وأوضح طيب زيتوني في حصة “قهوة وجرنان”، أنّ الجزائر تتعامل مع السلطات الفرنسية بطريقة هادئة.

وسيتم إعادة بعث عمل اللجان المشتركة في هذا الملف قريبا.

وأضاف الوزير أنه وبالتنسيق مع وزير الشؤون الخارجية بصدد إعادة بعث عمل اللجان المشتركة مع الفرنسيين، لإتمام العمل على الملفات الأربعة المتفق عليها.

ويتعلق الأمر، بإستعادة الأرشيف الخاص بالجزائر والمتواجد لدى فرنسا وكذا ملف جماجم الشهداء، وملف المفقودين.

في ذات السياق قال الوزير ،إنّ الرئيس الفرنسي الحالي إمانويل ماكرون، كان صادقا كمرشح في الإنتخابات، ولا يمكننا الحكم عليه الآن.

وأضاف أنّ الحكم على ما قاله ماكرون وهو مرشح لرئاسيات فرنسا الفارطة سيكون بعد إستئناف المفاوضات معهم.

للإشارة فقد توقفت المفاوضات بين الجزائر وفرنسا من خلال اللجنة المشتركة لإعادة الأرشيف وجماجم الشهداء، بطلب من الفرنسيين بسبب الإنتخابات.