جمارك.. حجز 31800 قرص مهلوس وتوقيف 5 أشخاص بسطيف

تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف. وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الخامسة. من حجز كمية معتبرة من الحبوب والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليًا. كانت مخبأة بإحكام داخل أجزاء وتجاويف سيارة سياحية وشاحنة صغيرة.

وتمثلت المحوزات في 31,100 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ. 700 قرص مهلوس من نوع سيبيتاكس (SUBUTEX) بتركيز 8 ملغ.

تم على إثر ذلك حجز البضاعة المحظورة، ووسيلتي النقل المستعملتين في التهريب، مع توقيف 5 مخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

وتكرس هذه العملية التنسيق التام بين أجهزة الدولة، كما تؤكد جاهزية مختلف المصالح وتضافر جهودها المتواصلة لمكافحة كافة أشكال الجريمة العابرة للحدود، لا سيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها.