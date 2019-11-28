جمال بن عبد السلام: أين البرلمان الأوربي من مايجرى في فرنسا

ندد جمال بن عبد السلام، رئيس حزب الجزائر الجديدة، بتدخل البرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للجزائر.

وقال بن عبد السلام، خلا لحصة” 90 دقيقة بوليتيك” على قناة النهار، أن هذا التدخل السافر،يعتبر أعتدا على دولة سيدة في قراراتها.

وذكر بن عبد السلام الأوروبيين بأن الجزائر، قد تحررت من التبعية للغير قد ولى بفضل حراك الشعب الجزائري، وبطرد “العصابة” التي خدمت مصالح الغرب على حساب مصلحة الشعب.

وتسائل بن عبد السلام، أين الإتحاد الأوربي من ما يجري في فرنسا، وأين هو من قتل شعب دولة عضو فيه، واين البرلمان الأوربي من الحرب في البوسنة والمسلمين في أوروبا.