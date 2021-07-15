قناة النهار جمال فورار: نملك من اللقاح ما ياجعلنا في أريحية .. لقحنا قرابة 2 مليون شخض وهدفنا الوصول لـ 20 مليون بقلم النهار أونلاين نشر في 15 جويلية 2021 - 21:34 شارك غرِّد 47 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961012 اقرأ أيضا دلال خير: رضيع أحبه الكثيرون يعاني من مرض القلب يتطلب إجراء عملية جراحية وتكاليف أخرى أرقت العائلة قناة النهار 02 جويلية إسبانيا وإيطاليا إلى نصف نهائي اليورو قناة النهار 03 جويلية EURO النهار: يورو المفاجآت يطرد العمالقة بالضربة القاضية قناة النهار 30 جوان رابح أولاد الهدار: هذه ابرز التحديات التي تنتظر الطاقم الحكومي مستقبليا قناة النهار 29 جوان