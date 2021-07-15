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جمال فورار: نملك من اللقاح ما ياجعلنا في أريحية .. لقحنا قرابة 2 مليون شخض وهدفنا الوصول لـ 20 مليون

بقلم النهار أونلاين
جمال فورار: نملك من اللقاح ما ياجعلنا في أريحية .. لقحنا قرابة 2 مليون شخض وهدفنا الوصول لـ 20 مليون
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