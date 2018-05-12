جمال ولد عباس: لا نقبل المساس بإنجازات الرئيس  بوتفليقة   

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أنّ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أنجز الكثير للشعب الجزائري بصفته رئيسا للدولة.

قائلا، أنّ العهدات الرئاسية حققت إنجازات يشهد لها، ضاربا مثال كالسكنات التي استفاد منها 20 مليون جزائري حسبه.

ولد عباس أكد في لقاء جهوي مع المنتخبين وإطارات الحزب في شرق البلاد، أنّ الرئيس بوتفليقة خط أحمر .

وفي رده على حملة الإطاحة التي تستهدفه، دعا ولد عباس جميع المناضلين لوضع اليد في اليد وتوحيد الصفوف خدمة للحزب في الإستحقاقات القادمة.

مشددا على أن أبواب الحزب تبقى مفتوحة للحوار والنقاش مادام أمينا للحزب.