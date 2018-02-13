جماهير “بشكتاش” منزعجة من تألق فيغولي وتطالب بمعاقبته !

يواصل الجزائري سفيان فيغولي التألق في سماء الدوري التركي حينما بصم على هدفه الخامس مع “فريقه غلطة سراي” منذ بداية الموسم.

ولكن تألق “سوسو” أزعج الأندية المنافسة على اللقب كونه المحرك الأساسي لنادي “غلطة سراي”.

ولهذا السبب فإن جماهير “بشكتاش” تريد معاقبة الجزائري بالإيقاف لـ3 مباريات عقب تدخله الخشن على لاعب الخصم يوم أمس الإثنين.

يذكر أن فيغولي ساهم في 9 أهداف في الدوري التركي مع فريقه غلطة سراي (سجل 5 ومنح 4 تمريرات حاسمة).