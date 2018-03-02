جماهير “بورتو” تدعم براهيمي قبل مباراة الموسم !

ستكون الأنظار موجهة لملعب “الدراغاو” في البرتغال سهرة اليوم حينما يستضيف “بورتو” نادي “سبورتينغ لشبونة” في مباراة الموسم بالنسبة لزملاء براهيمي.

“بورتو” يتصدر الترتيب العام بفارق 5 نقاط عن “سبورتينغ” صاحب الوصافة رفقة “بنفيكا” والفوز يعني الابتعاد بـ8 نقاط.

في حين “سبورتينغ لشبونة” مطالب بتحقيق الفوز وتقليص الفارق إلى نقطتين من أجل البقاء في سباق البطولة.

في نفس السياق، تعلق جماهير “الدراغاو” آمالا كبيرة على براهيمي من أجل قيادة الفريق لتحقيق الفوز سهرة اليوم.

كما أن المدرب “كونسيساو” تحدث في العديد من المرات على جاهزية “الجزائري” الذي يعتبره أهم لاعب في الفريق.