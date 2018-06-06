جماهير “سبورتينغ” تتفاعل مع فيديو “سليماني”

تفاعلت جماهير “سبورتينغ لشبونة” مع الفيديو الذي نشره إسلام سليماني عبر حسابه الرسمي في “الإنتسغرام”، لحظة مرور حافلة المنتخب الوطني بملعب “الألفالادي”.

حيث ترى جماهير “أسود البرتغال” أن عودة “سليماني” ستكون أبرز صفقة للفريق في هذه الصائفة خاصة في ظل المشاكل التي يتخبط فيها الفريق.

برحيل المدرب “خيسوس” الذي وقع رسميا لنادي الهلال السعودي ومطالبة نجوم الفريق بفسخ عقدهم، ما قام به “السوبر سليم” منح الجماهير دفعة معنوية.

وتم تداول فيديو “السوبر ماني ” عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي من طرف جماهير الفريق البرتغالي.

ولا تزال مكانة اللاعب الجزائري كبيرة لدى جماهير سبورتينغ لشبونة التي كانت تعتبره النجم الأول للفريق، حسب ما نشرته صحيفة “ريكورد”.